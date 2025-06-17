Ягр об игре «Флориды» в финале: «У них много ребят, которые могут забрасывать шайбы. Три звена могут забивать, четвертое отлично справляется. У них больше глубины»

Плюс, с другой стороны, у вас лучший дуэт в лиге. Так что это немного забавно для менеджеров: как вы собираетесь строить команду? Вы строите команду или находите суперзвезд и смотрите, кто победит? — сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Флориды» Яромир Ягр.