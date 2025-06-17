Юрзинов о Никитине: «Его успех — победа нашей тренерской школы и института сборных России. Кто-то из молодежи скривится, но можно быть чемпионом, не имея опыта НХЛ»

Вскоре Никитин расторг контракт с «Локомотивом».
— Знаете, в последние годы мы начинаем недооценивать свою тренерскую школу — уделяем ей меньше внимания, уходим от общения внутри цеха, семинаров, симпозиумов и так далее. Словно бы уступаем лучшие места североамериканским коллегам, больше верим в них.
Так вот успех Игоря Никитина — это еще и победа именно российской тренерской школы. Наверное, кто-то из молодежи скривится, но можно быть чемпионом, не имея опыта НХЛ, Европы или Северной Америки. Можно выиграть на багаже именно отечественной тренерской школы — с хорошим запасом, переиграв по всем статьям канадского коллегу, как произошло в финале.
Это очень важный момент, который почему-то не нашел своего отражения в прессе. Так что давайте восстановим справедливость!
— Для вас успех Никитина — сюрприз?
— Нет. На самом деле его чемпионство — победа института сборных России. Именно в этом институте — еще во времена Зинэтулы Билялетдинова — Никитин начинал и получал высшее образование, шел шаг за шагом, рос, набирал опыт. И не один, а вместе со своим первым помощником Дмитрием Юшкевичем, — сказал бывший тренер сборной СССР.