Юрзинов о Никитине: «Его успех — победа нашей тренерской школы и института сборных России. Кто-то из молодежи скривится, но можно быть чемпионом, не имея опыта НХЛ»

Так вот успех Игоря Никитина — это еще и победа именно российской тренерской школы. Наверное, кто-то из молодежи скривится, но можно быть чемпионом, не имея опыта НХЛ, Европы или Северной Америки. Можно выиграть на багаже именно отечественной тренерской школы — с хорошим запасом, переиграв по всем статьям канадского коллегу, как произошло в финале.