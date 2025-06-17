Черкас о Ротенберге: «Хотелось бы, чтобы он продолжал работать в КХЛ. Достаточно медийное лицо, амбиции не до конца реализованы. Обратной замены тренера в СКА не произойдет, думаю»

— Конечно! Если честно, мне бы очень хотелось, чтобы он продолжал работать в каком-нибудь клубе КХЛ, потому что он достаточно медийное лицо. В принципе, я думаю, что его тренерские амбиции не до конца реализованы. Все равно у него есть желание доказать, что он, способный тренер, и может добиваться больших результатов.