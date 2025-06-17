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Губерниев о словах Фетисова про статус России в хоккее: «Горькая правда. Мы сохранили институт сборной, здесь молодцы ФХР и Ротенберг. Но инициативу на мировой арене мы теряем»

Вчера было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026. После этого двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов усомнился в статусе России как хоккейной державы.

Источник: Спортс"

"Это горькая, но правда. Мне кажется, что не надо строить потемкинские деревни. Надо понимать, что инициативу на мировой арене мы действительно теряем, здесь уважаемый Вячеслав Александрович прав.

Мы уже пропустили четыре чемпионата мира, пропустим еще и Олимпиаду, а за ней и еще одно мировое первенство, если, конечно, не случится текноических сдвигов в политике.

Мы пытаемся максимально сохранить и приумножить хоккей в стране. У нас прекрасный чемпионат КХЛ, мы сохранили институт сборной, здесь молодцы и Федерация хоккея России, и Роман Ротенберг лично. Это важно.

У нас есть система по воспитанию молодых спортсменов в клубах, прекрасно работает программа «Красная Машина Юниор». Но вместе с тем, конечно, диалога с международными федерациями у нас недостаточно.

Все ориентируются на политиков, на важные переговоры, но если ИИХФ, прислушавшись к МОК, спокойно не пускает команду, которая боролась бы за золото Олимпиады во главе с Овечкиным, это означает, что наш поезд на запасном пути", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.