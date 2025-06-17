Губерниев о словах Фетисова про статус России в хоккее: «Горькая правда. Мы сохранили институт сборной, здесь молодцы ФХР и Ротенберг. Но инициативу на мировой арене мы теряем»

Все ориентируются на политиков, на важные переговоры, но если ИИХФ, прислушавшись к МОК, спокойно не пускает команду, которая боролась бы за золото Олимпиады во главе с Овечкиным, это означает, что наш поезд на запасном пути", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.