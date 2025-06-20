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Майоров о Ротенберге в СКА: «Поражаюсь, как он терпел такое давление. Немыслимо! Откройте интернет — ни одного положительного отзыва, я бы не выдержал»

Ранее специалист был уволен из СКА. Он остается главным тренером сборной «России 25».

Источник: Спортс"

— Вы знакомы?

— Конечно!

— Стоит ему оставаться тренером?

— Это Ротенбергу решать. Я просто поражаюсь, как он терпел такое давление. Немыслимо! Откройте интернет — ни одного положительного отзыва. Только отрицательное мнение о работе. Я бы, честно говоря, не выдержал.

Да и тренерами так, с ходу, не становятся. Посмотрите на Разина — начал с детских команд, поднялся на молодежный уровень, потом поработал во второй лиге с Ижевском, добрался до «Северстали»…

Есть второй путь — самому быть хоккеистом, поработать с разными тренерами. Все проанализировать, чтоб потом всплывало: ага, такая же ситуация была у Тихонова, а такая у Кулагина… Третьего пути я просто представить не могу.

Ни по одному из этих Ротенберг не прошел. Поэтому у него много ошибок — в первую очередь, в плане комплектования коллектива. Так команда не строится, как строил ее Питер. Чемпионат проиграли — давай полкоманды поменяем! Заново будем строить!

— Это очевидно.

— Там процесс постепенный, занимает не год и не два. Точечно надо: так, Кружков и Голышак не годятся. Их надо освободить, вместо них взять Шевченко и еще кого-нибудь, — сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.