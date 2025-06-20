Рябкин — 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Жаровский — 36-й, Прохоров — 48-й, Агафонов — 78-й, Шефер — 1-й, Хэгенс — 8-й

1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»).
2. н. Майкл Миса («Сагино»).
3. н. Антон Фрондель («Юргорден»).
4. н. Портер Мартон («Брэмптон»).
5. н Роджер Маккуин («Брэндон»).
6. н Брэди Мартин («Су Грейхаундс»).
7. н Калеб Денуайе («Монктон»).
8. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж).
9. з Радим Мртка («Сиэтл Тандербердс»).
10. н Виктор Эклунд («Юргорден»).
…24. н Иван Рябкин («Маскигон»).
…36. н Александр Жаровский («Толпар»).
…48. н Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб).
…78. з Максим Агафонов («Толпар»).
«Айлендерс» получили 1-й выбор на драфте НХЛ по итогам лотереи при 3,5% шансов на успех, «Сан-Хосе» — 2-й, «Чикаго» — 3-й, «Юта» — 4-й с подъемом на 10 позиций.