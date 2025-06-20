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Рябкин — 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Жаровский — 36-й, Прохоров — 48-й, Агафонов — 78-й, Шефер — 1-й, Хэгенс — 8-й

Топ-80 по версии эксперта TSN возглавил защитник Мэттью Шефер.

Источник: Спортс"

1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»).

2. н. Майкл Миса («Сагино»).

3. н. Антон Фрондель («Юргорден»).

4. н. Портер Мартон («Брэмптон»).

5. н Роджер Маккуин («Брэндон»).

6. н Брэди Мартин («Су Грейхаундс»).

7. н Калеб Денуайе («Монктон»).

8. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж).

9. з Радим Мртка («Сиэтл Тандербердс»).

10. н Виктор Эклунд («Юргорден»).

…24. н Иван Рябкин («Маскигон»).

…36. н Александр Жаровский («Толпар»).

…48. н Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб).

…78. з Максим Агафонов («Толпар»).

«Айлендерс» получили 1-й выбор на драфте НХЛ по итогам лотереи при 3,5% шансов на успех, «Сан-Хосе» — 2-й, «Чикаго» — 3-й, «Юта» — 4-й с подъемом на 10 позиций.