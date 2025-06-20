Василий Подколзин: «Перри — легенда. Он замечательно играет под воротами, хороший лидер и прекрасный партнер»

— В чем уникальность Кори Перри, который проиграл пять финалов плей-офф? С другой стороны, в финал надо еще попасть. А он в 40 лет бьется как лось.
— Перри — это легенда. Я даже не знаю, что добавить. Пройти такой непростой путь — и до сих пор искать в себе силы, возвращаться каждый год в хоккей, биться в плей-офф.
Я считаю, что Кори Перри — отличный игрок. Он замечательно играет под воротами. Хороший лидер. Всегда может найти нужные слова. Для таких ребят как я — прекрасный партнер.
— А делают ли эти великие игроки — Перри, Макдэвид, Драйзайтль — что-то необычное? Вот Патрик Марло в перерывах матчей сидел в ледяной ванне. У ваших легенд «Эдмонтона» есть лайфхаки?
— Конечно, у того же Перри есть какие-то штуки, которые он всегда делает перед игрой. Я думаю, это как-то с возрастом приходит.
Что касается холодных ванн, то у нас все очень следят за здоровьем, так как команда возрастная. А вот разные штуки и ритуалы, чтобы последним выходить на лед, делать определенные вещи на раскатке или тренировке, — вот это все к Кори, — сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.