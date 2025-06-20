Василий Подколзин: «Перри — легенда. Он замечательно играет под воротами, хороший лидер и прекрасный партнер»

Что касается холодных ванн, то у нас все очень следят за здоровьем, так как команда возрастная. А вот разные штуки и ритуалы, чтобы последним выходить на лед, делать определенные вещи на раскатке или тренировке, — вот это все к Кори, — сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.