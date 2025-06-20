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Мильштейн о матчах с командами CHL: «Спорт должен быть вне политики, нас тепло приняли. Ребята показали характер, братство и настоящий дух победителей»

Российские юниоры сыграли против канадских команд в Торонто и на турнире в Шарлоттстауне и победили во всех пяти матчах. Финал завершился со счетом 12:1.

Источник: Спортс"

"Организация таких матчей — это всегда непростой процесс. Львиная доля работы, включая перелеты, визовые вопросы, проживание, питание, аренду льда и прочую логистику — полностью легла на плечи нашего агентства Gold Star Hockey. Мы сделали это самостоятельно, без какой-либо поддержки со стороны организаций или спонсоров.

Спорт должен быть вне политики, нас тепло приняли. В победной раздевалке я поблагодарил каждого из ребят за этот турнир. Они показали не просто хоккей, они показали характер, братство и настоящий дух победителей. Я смотрел на них с гордостью и уважением.

Для меня было огромной честью быть рядом с ними, видеть их настрой, самоотдачу и уважение к игре. Они моя мотивация и колоссальная часть того, почему я продолжаю делать то, что делаю", — сказал агент, основатель Gold Star Hockey Дэн Мильштейн.