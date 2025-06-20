Мильштейн о матчах с командами CHL: «Спорт должен быть вне политики, нас тепло приняли. Ребята показали характер, братство и настоящий дух победителей»

Для меня было огромной честью быть рядом с ними, видеть их настрой, самоотдачу и уважение к игре. Они моя мотивация и колоссальная часть того, почему я продолжаю делать то, что делаю", — сказал агент, основатель Gold Star Hockey Дэн Мильштейн.