Ротенберг поучаствовал в ПМЭФ: «Вместе с Дегтяревым обсудили взаимодействие спорта и бизнеса, вопросы эффективного управления. Вперед, Россия»

«В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в панельной сессии “Будущее спортивных федераций: зачем нужны частные управляющие партнеры”.
Вместе с министром спорта России Михаилом Владимировичем Дегтяревым и руководителями спортивных федераций обсудили ключевые вопросы взаимодействия спорта и бизнеса, устойчивого развития и эффективного управления.
Благодарен коллегам за содержательный диалог и обмен идеями. Спорт — это сила страны, ее характер и гордость. Вперед, Россия!" — написал бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.
СКА меняет 21-тысячную арену на «Ледовый» — якобы из-за реконструкции метро. Так ли это на самом деле?