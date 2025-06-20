Майоров считает, что «Вашингтону» стоило выбрать Малкина, а не Овечкина на драфте-2004: «Евгений интереснее — катание, видение поля, фантастическая игра на партнеров»

— Потому что это мой игрок. Хоккеист с хорошим катанием, великолепным видением поля, фантастической игрой на партнеров. Достаточно результативный и дисциплинированный. Что еще надо? Малкин как хоккеист интереснее! Вы знаете, как Саша Мальцев отзывается об Овечкине?