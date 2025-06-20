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Майоров считает, что «Вашингтону» стоило выбрать Малкина, а не Овечкина на драфте-2004: «Евгений интереснее — катание, видение поля, фантастическая игра на партнеров»

В 2004 году «Кэпиталс» взяли российского форварда под первым общим номером. Евгения Малкина выбрал «Питтсбург» под вторым номером.

Источник: Спортс"

— Вы когда-то сказали про звездного уже Овечкина — «неплохой физкультурник». Я-то помню.

— У меня свои взгляды на хоккей. Я предпочитаю Малкина, а не Овечкина.

— Они ведь шли вровень, «Вашингтон» мог взять в свое время Малкина. Неужели вы выбрали бы Малкина?

— Конечно, Малкина!

— Почему?

— Потому что это мой игрок. Хоккеист с хорошим катанием, великолепным видением поля, фантастической игрой на партнеров. Достаточно результативный и дисциплинированный. Что еще надо? Малкин как хоккеист интереснее! Вы знаете, как Саша Мальцев отзывается об Овечкине?

— Очень любопытно.

— Сейчас, может, изменил мнение. А может, нет. «Дуборез»! Это не я, это Саша Мальцев, — сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Майоров о Ротенберге в СКА: «Поражаюсь, как он терпел такое давление. Немыслимо! Откройте интернет — ни одного положительного отзыва, я бы не выдержал».