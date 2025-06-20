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Макдэвид — болельщикам «Эдмонтона»: «Сохраняйте терпение и продолжайте верить. Когда наступит тот самый момент, ожидание окупится»

«Ойлерс» дважды подряд проиграли «Флориде» в финалах Кубка Стэнли — 2−4 в решающей серии этого года, 3−4 — в 2024-м.

Источник: Спортс"

"Мое послание болельщикам: сохраняйте терпение и продолжайте верить. Фанаты прошли через многое, как и команда, через эмоциональные взлеты и падения.

Я смотрю на то, как эти плей-офф влияют на мою семью, и понимаю, что им тяжело. Это тяжело для всех, но в итоге, когда наступит этот день, все будет стоить того.

Когда наступит тот самый момент, ожидание определенно окупится«, — сказал капитан “Эдмонтона” Коннор Макдэвид.

Макдэвид о плей-офф: «Эдмонтон» нашел формулу успеха, но не смог одержать еще две победы. Не будем удовлетворены, пока не достигнем цели".