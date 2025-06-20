Макдэвид — болельщикам «Эдмонтона»: «Сохраняйте терпение и продолжайте верить. Когда наступит тот самый момент, ожидание окупится»

"Мое послание болельщикам: сохраняйте терпение и продолжайте верить. Фанаты прошли через многое, как и команда, через эмоциональные взлеты и падения.
Я смотрю на то, как эти плей-офф влияют на мою семью, и понимаю, что им тяжело. Это тяжело для всех, но в итоге, когда наступит этот день, все будет стоить того.
Когда наступит тот самый момент, ожидание определенно окупится«, — сказал капитан “Эдмонтона” Коннор Макдэвид.
Макдэвид о плей-офф: «Эдмонтон» нашел формулу успеха, но не смог одержать еще две победы. Не будем удовлетворены, пока не достигнем цели".