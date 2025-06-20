Генменеджер «Миннесоты» о переговорах с Росси: «Слухи, что Марко мне не нравится — неправда. Мне нравятся все наши хоккеисты, но за определенные суммы в контрактах»

Ранее сообщалось, что клуб готов обменять Росси, если не сможет договориться с ним. Форвард набрал 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в минувшем сезоне.
"Ходят слухи, будто Марко мне не нравится, но это не так. Это единственное, что меня беспокоит.
Мне нравятся все наши хоккеисты, но я также люблю их за определенные суммы в контрактах — ничего личного, просто нужно время«, — сказал генеральный менеджер “Миннесоты” Билл Герин.
Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «Хотим, чтобы он остался с нами на всю карьеру. Мы любим Кирилла, и ему здесь нравится».