Фридман о возможности краткосрочного контракта Макдэвида и «Эдмонтона»: «Коннор как бы скажет: “Эй, я не позволю никому расслабиться”

Интересно, подпишет ли он соглашение на пару лет. Ему будет 29 лет в январе. Если он подпишет двухлетний контракт, то сможет ли он подписаться снова в 31 год? Тем самым он бы мог провести 13 лет в «Эдмонтоне» после драфта в 2015 году.