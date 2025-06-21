Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Фридман о возможности краткосрочного контракта Макдэвида и «Эдмонтона»: «Коннор как бы скажет: “Эй, я не позволю никому расслабиться”

У капитана «Эдмонтона» остался еще один сезон по контракту, согласно которому его оклад составляет 12,5 миллиона долларов в год.

Источник: Спортс"

"Интересно, может ли Макдэвид подписать краткосрочный контракт? Это только мое мнение.

Интересно, подпишет ли он соглашение на пару лет. Ему будет 29 лет в январе. Если он подпишет двухлетний контракт, то сможет ли он подписаться снова в 31 год? Тем самым он бы мог провести 13 лет в «Эдмонтоне» после драфта в 2015 году.

Он как бы скажет: «Эй, я здесь, и не позволю никому расслабиться». Если бы я был на его месте, то учел бы это.

Я бы понял, если срок контракта будет намного короче, чем восемь лет", — сказал журналист Эллиотт Фридман.