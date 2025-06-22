Жарков о Гру: «У “Трактора” проблем с дисциплиной не было, контроль не требовался. На первом собрании он сказал: кто опаздывает куда-либо, пропускает игру»

— Конечно, уже достаточно того факта, что они оба из Канады. По-моему, они даже из одного города (Хартли — из Хоксберри, Гру — из Гатино, оба — из провинции Онтарио — Спортс«“). У них заложен одинаковый фундамент. Если сравнивать с нашими тренерами, то у нас схожая ситуация, когда специалисты заканчивают ВШТ и потом тренируют в схожей манере.