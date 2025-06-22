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Рыбин об уходе Мамина: «У ЦСКА всегда что-то меняется, легко расстались со Светлаковым, с Окуловым. Случаются конфликты, иногда игрокам надо сменить локацию»

30-летний форвард стал свободным агентом с 1 июня. На уровне КХЛ он выступал только в составе армейцев, сыграв 547 матчей за 9 сезонов. Сообщалось, что Мамин подпишет контракт с «Динамо».

Источник: Спортс"

«У Мамина 547 матчей за “армейский” клуб. Это классная цифра. Слухи о расставании с ЦСКА — нормальная вещь. У них всегда что-то меняется. Можно вспомнить, как легко они расстались год назад со Светлаковым.

Также легко в ЦСКА разошлись с Окуловым, а Омск, как только он начал набирать очки, сразу предложил двухлетний контракт. Находясь внутри, всегда гораздо больше знаешь.

Случаются конфликты, иногда игрокам надо сменить локацию. Нужны новые вызовы и эмоции. Никто не думал, что Маршанд поменяет команду.

Он мог спокойно заканчивать в «Бостоне», но ушел во «Флориду» и выиграл Кубок Стэнли. Нет ничего страшного в смене клубов. Это хоккейный путь, и у каждого игрока он разный", — сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.