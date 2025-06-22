Рыбин об уходе Мамина: «У ЦСКА всегда что-то меняется, легко расстались со Светлаковым, с Окуловым. Случаются конфликты, иногда игрокам надо сменить локацию»

«У Мамина 547 матчей за “армейский” клуб. Это классная цифра. Слухи о расставании с ЦСКА — нормальная вещь. У них всегда что-то меняется. Можно вспомнить, как легко они расстались год назад со Светлаковым.
Также легко в ЦСКА разошлись с Окуловым, а Омск, как только он начал набирать очки, сразу предложил двухлетний контракт. Находясь внутри, всегда гораздо больше знаешь.
Случаются конфликты, иногда игрокам надо сменить локацию. Нужны новые вызовы и эмоции. Никто не думал, что Маршанд поменяет команду.
Он мог спокойно заканчивать в «Бостоне», но ушел во «Флориду» и выиграл Кубок Стэнли. Нет ничего страшного в смене клубов. Это хоккейный путь, и у каждого игрока он разный", — сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.