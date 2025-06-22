Рыбин об уходе Мамина: «У ЦСКА всегда что-то меняется, легко расстались со Светлаковым, с Окуловым. Случаются конфликты, иногда игрокам надо сменить локацию»

Он мог спокойно заканчивать в «Бостоне», но ушел во «Флориду» и выиграл Кубок Стэнли. Нет ничего страшного в смене клубов. Это хоккейный путь, и у каждого игрока он разный", — сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.