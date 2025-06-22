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Анисин о Никитине в ЦСКА: «Не надо трогать его 5 лет — чтобы не повторилась ситуация СКА с Ротенбергом, когда ему не дали доработать контракт»

Специалист после выигрыша Кубка Гагарина оставил пост главного тренера «Локомотива» и возглавил ЦСКА, подписав контракт на 5 лет.

Источник: Sports

— Как оцените игру чемпиона КХЛ «Локомотива»?

— Играли, как всегда, строго, но победителей не судят. Кому-то такой стиль игры нравится, кому-то — нет. Может, хоккей не совсем интересный и зрелищный, но если это приносит результат, то значит работает. Игорь Никитин — топ-тренер, он молодец.

— Никитин возвращается в ЦСКА. Сможет ли он и там показать результат?

— Думаю, что результат будет. Но потребуется время. Чтобы заново построить команду, надо будет два-три года. Ему дали контракт на пять лет, поэтому пять лет его не надо трогать.

Чтобы не повторилась та же ситуация, как в СКА с Ротенбергом, когда ему не дали доработать контракт, — сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин.