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Экблад хочет остаться во «Флориде»: «Я провел здесь 11 лет. Это мой дом, и я ожидаю, что так будет и дальше»

29-летний защитник был выбран клубом под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2014. Он дважды выиграл Кубок Стэнли вместе с «Пантерс».

Его средняя зарплата (кэпхит) по контракту с истекающим сроком действия составляет 7,5 миллиона долларов. Игрок может выйти на рынок свободных агентов 1 июля.

"Уже были переговоры с клубом. Пока ничего существенного, но мы будем продолжать работать. Похоже, все может решиться в последний момент.

Я провел здесь 11 лет. Это мой дом, и я ожидаю, что так будет и дальше", — сказал Экблад.

В общей сложности канадец провел 732 игры за «Флориду» в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 380 (118+262) очков при полезности «+96» и среднем времени на льду 22:53.

В плей-офф на его счету 83 игры и 33 (11+21) балла при полезности «+21».