Федоров о Никитине в ЦСКА: «Тренер для больших задач, большому кораблю — большое плавание. Если понадобится моя помощь, я готов к этому вызову»

"Хоккей — это командная игра. Если понадобится моя любая помощь, я буду готов к этому вызову. Сложности у нас возникают не только в хоккейной деятельности, но и в каждодневной жизни. Думаю, мы будем устранять их по мере возникновения совместно с тренерским штабом.