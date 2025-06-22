Анисин об Овечкине: «Вернется в “Динамо” и год сыграет в КХЛ, думаю. До 50 лет играть не будет, хотя Ягр играет»

— Обидно за Александра Овечкина, который пропустит Олимпиаду?
— Овечкин — звезда мирового масштаба. Было бы здорово, если бы он стал олимпийским чемпионом, но как есть, так есть.
— Жена Овечкина сообщила, что он последний сезон будет играть в НХЛ, а на следующий год вернется в Россию.
— Думаю, он вернется в «Динамо» и год точно сыграет в КХЛ. На таких звезд интересно смотреть. До 50 лет он играть не будет, хотя вот Яромир Ягр играет, — сказал бывший игрок клубов Фонбет чемпионата КХЛ Михаил Анисин.
Анисин о Ротенберге в «Витязе»: «Клуб не будет серой мышью, станет напоминать команду, где играли я, Панарин, Марков. И хотелось бы вернуть красно-белую форму, ее делали под “Детройт”.