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Анисин об Овечкине: «Вернется в “Динамо” и год сыграет в КХЛ, думаю. До 50 лет играть не будет, хотя Ягр играет»

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал недопуск команды.

Источник: Спортс"

— Обидно за Александра Овечкина, который пропустит Олимпиаду?

— Овечкин — звезда мирового масштаба. Было бы здорово, если бы он стал олимпийским чемпионом, но как есть, так есть.

— Жена Овечкина сообщила, что он последний сезон будет играть в НХЛ, а на следующий год вернется в Россию.

— Думаю, он вернется в «Динамо» и год точно сыграет в КХЛ. На таких звезд интересно смотреть. До 50 лет он играть не будет, хотя вот Яромир Ягр играет, — сказал бывший игрок клубов Фонбет чемпионата КХЛ Михаил Анисин.

Анисин о Ротенберге в «Витязе»: «Клуб не будет серой мышью, станет напоминать команду, где играли я, Панарин, Марков. И хотелось бы вернуть красно-белую форму, ее делали под “Детройт”.

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