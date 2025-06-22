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Овечкин — лучший обладатель «Колдер Трофи» за последние 20 лет по версии The Hockey Writers. Малкин — 2-й, Мэттьюс — 3-й, Капризов — 5-й, Панарин — 7-й, Хатсон — 11-й

The Hockey Writers составил рейтинг всех обладателей «Колдер Трофи» с 2005 года. Приз вручается лучшему новичку сезона НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Источник: Спортс"

Первую строчку занял форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, получивший награду в сезоне-2005/06.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин, «Вашингтон» — 2005/06;

2. Евгений Малкин, «Питтсбург» — 2006/07;

3. Остон Мэттьюз, «Торонто» — 2016/17;

4. Мэтью Барзэл, «Айлендерс» — 2017/18;

5. Кирилл Капризов, «Миннесота» — 2020/21;

6. Стив Мэйсон, «Коламбус» — 2008/09;

7. Артемий Панарин, «Чикаго» — 2015/16;

8. Элиас Петтерссон, «Ванкувер», — 2018/19;

9. Джефф Скиннер, «Каролина» — 2010/11;

10. Мориц Зайдер, «Детройт» — 2021/22;

11. Лэйн Хатсон, «Монреаль» — 2024/25;

12. Нэтан Маккиннон, «Колорадо» — 2013/14;

13. Патрик Кэйн, «Чикаго» — 2007/08;

14. Коннор Бедард, «Чикаго» — 2023/24;

15. Кэйл Макар, «Колорадо» — 2019/20;

16. Мэттью Бенирс, «Сиэтл» — 2022/23;

17. Тайлер Майерс, «Баффало» — 2009/10;

18. Аарон Экблад, «Флорида» — 2014/15;

19. Габриэль Ландескуг, «Колорадо» — 2011/12;

20. Джонатан Юбердо, «Флорида» — 2012/13.

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