Овечкин — лучший обладатель «Колдер Трофи» за последние 20 лет по версии The Hockey Writers. Малкин — 2-й, Мэттьюс — 3-й, Капризов — 5-й, Панарин — 7-й, Хатсон — 11-й

Первую строчку занял форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, получивший награду в сезоне-2005/06.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин, «Вашингтон» — 2005/06;
2. Евгений Малкин, «Питтсбург» — 2006/07;
3. Остон Мэттьюз, «Торонто» — 2016/17;
4. Мэтью Барзэл, «Айлендерс» — 2017/18;
5. Кирилл Капризов, «Миннесота» — 2020/21;
6. Стив Мэйсон, «Коламбус» — 2008/09;
7. Артемий Панарин, «Чикаго» — 2015/16;
8. Элиас Петтерссон, «Ванкувер», — 2018/19;
9. Джефф Скиннер, «Каролина» — 2010/11;
10. Мориц Зайдер, «Детройт» — 2021/22;
11. Лэйн Хатсон, «Монреаль» — 2024/25;
12. Нэтан Маккиннон, «Колорадо» — 2013/14;
13. Патрик Кэйн, «Чикаго» — 2007/08;
14. Коннор Бедард, «Чикаго» — 2023/24;
15. Кэйл Макар, «Колорадо» — 2019/20;
16. Мэттью Бенирс, «Сиэтл» — 2022/23;
17. Тайлер Майерс, «Баффало» — 2009/10;
18. Аарон Экблад, «Флорида» — 2014/15;
19. Габриэль Ландескуг, «Колорадо» — 2011/12;
20. Джонатан Юбердо, «Флорида» — 2012/13.