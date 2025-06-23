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Павелски об увольнении Дебура из «Далласа»: «Пришло время перемен, думаю. Команде так и не удалось дойти до конца, к сожалению»

При Дебуре «Даллас» трижды подряд выходил в финал Западной конференции НХЛ.

Источник: Спортс"

«Я люблю Пита. Мне очень понравились те четыре года с ним в “Сан-Хосе”, и мне понравилось работать с ним последние пару лет в “Далласе”. Это были, по сути, последние годы моей карьеры, и они прошли в отличной компании игроков и тренерского штаба.

Я действительно получал удовольствие, сражаясь вместе с этими парнями. Думаю, пришло время перемен. За эти три года было достигнуто много, команда показывала очень хороший хоккей. Испытываю огромное уважение ко всем в этой организации. Там всегда старались закончить сезон как можно лучше, но, к сожалению, до конца пройти так и не удалось«, — сказал экс-форвард “Далласа”.