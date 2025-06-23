Кожевников о словах Майорова про алкоголь: «В советском хоккее неплохо выпивали, но регулярно выигрывали ЧМ и ОИ. В XXI веке молодежь почти не пьет, но золота нет. Делайте выводы!»

Если про интервью, то Борису Александровичу уже 87 лет, он сохранил если не четкость в воспоминаниях, то спортивную злость. Во всяком случае список «мерзавцев» у него с каждым годом растет — и мне было приятно оказаться в самом свежем, последнем, вслед за Тихоновым, Юрзиновым, Якушевым и Овечкиным (смеется).