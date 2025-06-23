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Кожевников о словах Майорова про алкоголь: «В советском хоккее неплохо выпивали, но регулярно выигрывали ЧМ и ОИ. В XXI веке молодежь почти не пьет, но золота нет. Делайте выводы!»

— Александр Викторович, ваши противники из интернета в восторге — в прессе выступил Борис Александрович Майоров, который вспомнил, как вы в годы хоккейной карьеры выпивали и доставляли ему, главе «Спартака», всяческие неприятности…

— (смеется) Посмотрел выдержки из этого интервью на хоккейных сайтах. Скажу главное: Борис Александрович — легенда нашего хоккея и моего любимого «Спартака», в свое время старался соответствовать его образу идеального крайнего форварда, для меня, мальчишки из Пензы, он в общем-то был хоккейным кумиром. Вот что в первую очередь должен знать спортивный болельщик.

Если про интервью, то Борису Александровичу уже 87 лет, он сохранил если не четкость в воспоминаниях, то спортивную злость. Во всяком случае список «мерзавцев» у него с каждым годом растет — и мне было приятно оказаться в самом свежем, последнем, вслед за Тихоновым, Юрзиновым, Якушевым и Овечкиным (смеется).

— Молодежь скажет, что вы дипломатично уходите от ответа на главный вопрос современной спортивной журналистики. Задаем его в лоб: так вы пили?

— Ребята, это не тайна — в советском хоккее неплохо выпивали. Но еще лучше, пожалуй, делали только одно дело — играли в хоккей и регулярно выигрывали для 300-миллионной державы золото чемпионатов мира, Олимпийских игр и Кубков Канады.

В XXI веке молодежь другая — сидит в телефонах и компьютерах, почти не пьет, может, разве что покуривает и понюхивает. Но золота нет. Как и новых Майоровых. Делайте выводы! — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Майоров о Кожевникове: «Организм по два литра принимал, что ли? Нарушитель из нарушителей. Приходит после выходного — амбре на пять метров! Сказал: “Зачем нажраться до такой степени?”.