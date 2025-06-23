Претендент на место в топ-5 драфта Фрондель о том, какой рекорд НХЛ хотел бы побить: «По числу побед в Кубке Стэнли. Важно только то, выиграл ты или нет»

В минувшем сезоне он помог клубу из Стокгольма вернуться в SHL. На счету Фронделя 25 (11+14) очков в 29 играх за команду в чемпионате AllSvenskan и 7 (3+4) баллов в 16 играх в квалификации за повышение в классе.
«Есть ли рекорд по числу побед в Кубке Стэнли? Пожалуй, этот. Важно только то, выигрываешь ты или нет. Я ненавижу проигрывать, я люблю побеждать», — сказал Фрондель.
Рекорд по числу побед в Кубке Стэнли в качестве игрока принадлежит Анри Ришару (11, все — в составе «Монреаля»).
После начала эпохи расширения НХЛ в 1967 году лучшие результаты у Сержа Савара и Жака Лемэра (по 8 побед, все — в составе «Монреаля»).