Кожевников о высказываниях Майорова: «Нет ничего вреднее, чем такие интервью. Падальщики разматывают ветеранов на дешевые воспоминания — разрушается история нашего спорта»

Все это, к несчастью, разрушено. В том числе журналистами, которые, как падальщики, с 90-х годов бегают за ветеранами и разматывают их на дешевые воспоминания не о великих победах великой страны, а о «мерзавцах» и «мерзавчиках». На потеху идиотам из интернета, которые обеспечат кликами и комментариями. И на вскармливание русофобии — как в тех же Риге или Киеве.