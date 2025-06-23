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Кожевников о высказываниях Майорова: «Нет ничего вреднее, чем такие интервью. Падальщики разматывают ветеранов на дешевые воспоминания — разрушается история нашего спорта»

Ранее бывший капитан сборной СССР Борис Майоров рассказал о том, что Кожевников злоупотреблял алкоголем во время игровой карьеры: «Организм по два литра принимал, что ли? Нарушитель из нарушителей. Приходит после выходного — амбре на пять метров! Сказал: “Зачем нажраться до такой степени?”.

— Cуть в том, что нет ничего более вредного, чем такие интервью. Проблема не в Майорове, он всего лишь его жертва, пусть, видимо, этого и не понимает. Проблема в нашей спортивной журналистике!

— Поясните.

— Свергать великих чемпионов прошлого, сбрасывать их с пьедесталов, с утра до вечера рассказывать о том, как они якобы пили — вот что самое вредное. Тем самым вольно или невольно разрушается история нашего спорта, и он переводится в то «желтое», унизительное состояние, в котором находится в последние десятилетия.

Именно вот эта деградация для нас, ветеранов и чемпионов, — самая болезненная. Мы, побеждая в мировых турнирах, делали счастливыми огромную страну. Мы были героями у народа — и подрастающее поколение брало с нас пример, миллионы мальчишек в Москве, Киеве, Риге, Баку, Ереване, Магадане, в конце концов в Пензе сидели не у компьютеров, а играли во дворе в Фетисовых, Касатоновых, Майоровых, Харламовых.

Все это, к несчастью, разрушено. В том числе журналистами, которые, как падальщики, с 90-х годов бегают за ветеранами и разматывают их на дешевые воспоминания не о великих победах великой страны, а о «мерзавцах» и «мерзавчиках». На потеху идиотам из интернета, которые обеспечат кликами и комментариями. И на вскармливание русофобии — как в тех же Риге или Киеве.

Сомневаюсь, что делается это умышленно, для разрушения спорта, страны — скорее по глупости. Сами не понимают, что творят. Но ведь эта отрава разрушила и саму спортивную журналистику.

У меня небольшой совет моему кумиру. Знаю, что к нему можно приезжать каждый день — и он каждый день будет выдвигать новый список «мерзавцев». Держитесь подальше от падальщиков, Борис Александрович! — сказал двукратный олимпийский чемпион.