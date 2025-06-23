Квартальнов об игре вместе с Брагиным в «Химике»: «Он был хорошим наставником. Я и сейчас считаю, что в раздевалке замечания молодым быстрее дойдут от лидеров, а не от тренера»

— Какова была роль Валерия Брагина в команде?
— Валера — настоящий капитан, для меня сыграл огромную роль. Это он помог мне стать одним из лидеров.
Когда я пришел из армии, играл в третьем-четвертом звене. В середине сезона Васильев поставил меня к Брагину и Вове Щуренко.
Я с ними играл полтора года, и Валера оказался очень хорошим наставником. Он немногословен, но если говорил, то делал это спокойным голосом — и его слушали.
Я и по сей день считаю, что в раздевалке замечания молодым быстрее дойдут от лидеров, а не от тренера. Валера так и поступал, и я ему благодарен за это, — сказал главный тренер минского «Динамо».