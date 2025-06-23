«Было круто, когда Овечкин побил рекорд по голам. Здорово бы пережить нечто подобное». 18-летний Мартин из «Спокана» на вопрос о рекордах НХЛ

— Если бы вы могли установить один рекорд НХЛ к концу карьеры, какой бы он был?
— Было очень круто, когда Александр Овечкин побил рекорд по количеству забитых голов в этом году. Пережить нечто подобное было бы здорово.
Так что, наверное, рекорд по голам в НХЛ, — сказал Оуэн Мартин.
Овечкин — лучший обладатель «Колдер Трофи» за последние 20 лет по версии The Hockey Writers. Малкин — 2-й, Мэттьюс — 3-й, Капризов — 5-й, Панарин — 7-й, Хатсон — 11-й.
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