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«Было круто, когда Овечкин побил рекорд по голам. Здорово бы пережить нечто подобное». 18-летний Мартин из «Спокана» на вопрос о рекордах НХЛ

18-летний форвард «Спокана» из Западной хоккейной лиги (WHL) сказал это в ходе преддрафтового интервью. В минувшем сезоне он забросил 19 шайб за 59 игр с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

— Если бы вы могли установить один рекорд НХЛ к концу карьеры, какой бы он был?

— Было очень круто, когда Александр Овечкин побил рекорд по количеству забитых голов в этом году. Пережить нечто подобное было бы здорово.

Так что, наверное, рекорд по голам в НХЛ, — сказал Оуэн Мартин.

Овечкин — лучший обладатель «Колдер Трофи» за последние 20 лет по версии The Hockey Writers. Малкин — 2-й, Мэттьюс — 3-й, Капризов — 5-й, Панарин — 7-й, Хатсон — 11-й.

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