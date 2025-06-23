Протас о рекордной шайбе Овечкина: «Было ощущение, будто выиграли кубок — классный вечер. Хотел запомнить каждую секунду»

Событие просто уникальное, как будто кубок выиграли, такое ощущение было. Конечно, вся церемония также была крутой. После игры все хотели как-то поучаствовать в истории, просто что-то сохранить для себя: давали кепки, майки, каждый подписывал, просил для себя.