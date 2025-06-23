Ротенберг о Малкине: «Усилит любой клуб КХЛ, если вернется — как и Овечкин. Они амбассадоры нашего хоккея»

"Малкин, как и Овечкин, безусловно усилит любую команду КХЛ, если вернется.
Они являются амбассадорами нашего хоккея, поэтому другого варианта быть не может", — сказал первый вице-президент ФХР.
Малкин является воспитанником «Металлурга». Срок действующего соглашения 38-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее появилась информация о том, что клуб НХЛ не планирует предлагать ему новый контракт.
"Малкин, как и Овечкин, безусловно усилит любую команду КХЛ, если вернется.
Они являются амбассадорами нашего хоккея, поэтому другого варианта быть не может", — сказал первый вице-президент ФХР.