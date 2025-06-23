Рыбин о словах Фетисова про хоккей в РФ: «Москва обеспечена формой, а другие регионы? Пусть в Жуковском каток посмотрит — он с ума сойдет. Каких Овечкиных мы должны выпускать?»

"Что значит должны выпускать новых Овечкиных и Бобровских? Хорошо, если Москва более-менее обеспечена формой, то другие регионы? Посмотрите подмосковный хоккей и в целом на российский хоккей, какие там условия.
Пускай Вячеслав Александрович приедет в Жуковский и посмотрит, какой там каток. Он с ума сойдет, когда это увидит. Там железные сетки восьмидесятых годов стоят.
Каких Бобровских? Каких Овечкиных? Им просто надо почаще ездить по стране и смотреть, что вокруг творится. А не только в Москве сидеть, где построили десятки классных катков, вопросов нет. А в остальной России-то как?" — сказал бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин.