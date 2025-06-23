Рыбин о словах Фетисова про хоккей в РФ: «Москва обеспечена формой, а другие регионы? Пусть в Жуковском каток посмотрит — он с ума сойдет. Каких Овечкиных мы должны выпускать?»

Каких Бобровских? Каких Овечкиных? Им просто надо почаще ездить по стране и смотреть, что вокруг творится. А не только в Москве сидеть, где построили десятки классных катков, вопросов нет. А в остальной России-то как?" — сказал бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин.