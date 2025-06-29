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«Сан-Хосе» выбрал Саймона Вана под 33-м номером — он стал самым высоко задрафтованным китайским игроком в истории

«Сан-Хосе» выбрал 17-летнего защитника на драфте-2025 во втором раунде под 33-м общим номером.

Источник: Спортс"

Таким образом, Саймон Ван стал самым высоко выбранным на драфте игроком, рожденным в Китае. Его семья переехала из Пекина в Торонто, когда ему было 12 лет.

Ван — третий игрок из Китая, задрафтованный клубом НХЛ.