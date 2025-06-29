«Каролина» выбрала четырех россиян на драфте НХЛ: Рябкина, Фролова, Лиъматова, Баусова

«Каролина» выбрала четырех российских игроков: вратаря Семена Фролова под 41-м номером, нападающего Ивана Рябкина (62), защитника Курбана Лиъматова (67) и защитника Романа Баусова (87).
Всего на прошедшем драфте «Харрикейнс» выбрали 7 хоккеистов.
Сегодня в Лос-Анджелесе завершился драфт НХЛ-2025: состоялись раунды со второго по седьмой.
«Каролина» выбрала четырех российских игроков: вратаря Семена Фролова под 41-м номером, нападающего Ивана Рябкина (62), защитника Курбана Лиъматова (67) и защитника Романа Баусова (87).
Всего на прошедшем драфте «Харрикейнс» выбрали 7 хоккеистов.