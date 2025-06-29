Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Каролина» выбрала четырех россиян на драфте НХЛ: Рябкина, Фролова, Лиъматова, Баусова

Сегодня в Лос-Анджелесе завершился драфт НХЛ-2025: состоялись раунды со второго по седьмой.

Источник: Спортс"

«Каролина» выбрала четырех российских игроков: вратаря Семена Фролова под 41-м номером, нападающего Ивана Рябкина (62), защитника Курбана Лиъматова (67) и защитника Романа Баусова (87).

Всего на прошедшем драфте «Харрикейнс» выбрали 7 хоккеистов.