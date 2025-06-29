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21 российский игрок выбран на драфте НХЛ. В 2024 году было 27, в 2021-м — 29

В Лос-Анджелесе завершилась церемония драфта НХЛ-2025. В общей сложности клубы выбрали 224 игрока.

Источник: Спортс"

Среди них 21 россиянин: один был задрафтован в первом раунде, пятеро — во втором, трое — в третьем, один — в четвертом, пятеро — в пятом, один — в шестом, пятеро — в седьмом.

Самую высокую позицию среди российских хоккеистов занял Петр Андреянов — «Коламбус» выбрал его под общим 20-м номером.

Драфты НХЛ:

2024 год — 27 российских хоккеистов;

2023 год — 19;

2022 год — 23;

2021 год — 29;

2020 год — 23;

2019 год — 28;

2018 год — 20;

2017 год — 18.

Результаты первого раунда драфта-2023 можно изучить здесь, со второго по седьмой — здесь.