21 российский игрок выбран на драфте НХЛ. В 2024 году было 27, в 2021-м — 29

Среди них 21 россиянин: один был задрафтован в первом раунде, пятеро — во втором, трое — в третьем, один — в четвертом, пятеро — в пятом, один — в шестом, пятеро — в седьмом.
Самую высокую позицию среди российских хоккеистов занял Петр Андреянов — «Коламбус» выбрал его под общим 20-м номером.
Драфты НХЛ:
2024 год — 27 российских хоккеистов;
2023 год — 19;
2022 год — 23;
2021 год — 29;
2020 год — 23;
2019 год — 28;
2018 год — 20;
2017 год — 18.
Результаты первого раунда драфта-2023 можно изучить здесь, со второго по седьмой — здесь.