«Чикаго» отдал права на Сафонова «Ванкуверу». Ранее форвард продлил контракт с «Ак Барсом» на год

Сафонов был задрафтован в 2021 году под общим 172-м номером. В конце мая этого года нападающий продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон.
Со статистикой игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ можно ознакомиться здесь.
«Блэкхокс» передали права на 24-летнего российского форварда канадскому клубу в обмен на будущую компенсацию (future considerations).
Сафонов был задрафтован в 2021 году под общим 172-м номером. В конце мая этого года нападающий продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон.
Со статистикой игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ можно ознакомиться здесь.