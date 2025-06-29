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«Чикаго» отдал права на Сафонова «Ванкуверу». Ранее форвард продлил контракт с «Ак Барсом» на год

«Блэкхокс» передали права на 24-летнего российского форварда канадскому клубу в обмен на будущую компенсацию (future considerations).

Источник: Спортс"

Сафонов был задрафтован в 2021 году под общим 172-м номером. В конце мая этого года нападающий продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон.

Со статистикой игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ можно ознакомиться здесь.