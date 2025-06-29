«Питтсбург» выбрал 13 игроков на драфте НХЛ-2025 — рекорд клуба при 7 раундах и максимум за 31 год. «Пингвинс» не взяли ни одного европейца

В целом результат стал лучшим с 1994 года, когда были задрафтованы 14 игроков (тогда драфт состоял из 11 раундов). Кроме того, впервые с 1984 года клуб выбрал трех хоккеистов в первом раунде.
Отметим, что в этом году пенсильванцы не выбрали ни одного игрока из Европы — права были закреплены на 9 хоккеистов из Канады и 4 из США.
1-й раунд — форварды Бенжамин Киндел (11-й номер), Билл Зоннон (22-й) и Уилл Хоркофф (24-й);
2-й раунд — защитник Пейтон Кеттлс (39-й);
3-й раунд — защитники Чарли Третевей (73-й) и Брэди Педдл (91-й), вратарь Габриэль Д’Агле (84-й);
4-й раунд — форвард Трэвис Хэйс (105-й);
5-й раунд — защитник Куинн Бочен (148-й), форварды Райан Миллер (130-й) и Джордан Шаррон (154-й);
6-й раунд — форвард Картер Сэндерсон (169-й);
7-й раунд — форвард Кэйл Дак (201-й).