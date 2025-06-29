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«Каролина» выбрала 18 россиян на последних 4 драфтах НХЛ. Сейчас права на игроков из российских лиг закрепляются за клубами бессрочно

Отметим, что сейчас права на игроков, выступающих в России, закрепляются за выбравшим их на драфте клубом бессрочно.

Источник: Спортс"

Это связано с отсутствием трансферного договора между ФХР и НХЛ.

Если же российский хоккеист задрафтован не из российской лиги, то в части закрепления прав к нему применяются правила, распространяющиеся на всех игроков этой лиги.

Начиная с 2022 года «Харрикейнс» задрафтовали 18 российских хоккеистов, причем ни один из них не был выбран в первом раунде.

2022 — форварды Глеб Трикозов (2-й раунд) и Александр Перевалов (3-й), защитники Владимир Грудинин (5-й) и Александр Пелевин (7-й);

2023 — форварды Александр Рыков, Станислав Яровой (оба — 4-й) и Тимур Муханов (6-й), вратарь Руслан Хажеев (5-й);

2024 — форварды Никита Артамонов (2-й), Федор Аврамов (6-й) и Андрей Крутов (7-й), защитники Александр Сиряцкий (4-й), Тимур Кол и Роман Шохрин (оба — 6-й);

2025 — вратарь Семен Фролов (2-й), форвард Иван Рябкин (2-й), защитники Курбан Лиъматов и Роман Баусов (оба — 3-й).