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Беннетт о «Флориде»: «Есть шанс стать настоящей династией. Наше ядро уже многого достигло. Не вижу причин, почему мы не можем продолжать в том же духе»

«Пантерс» стали третьей командой НХЛ, выигравшей два Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06).

Ни одной команде лиги не удалось выиграть трофей трижды подряд после успеха династии «Айлендерс», выигравшей чемпионство 4 раза подряд (1980, 1981, 1982, 1983).

"У нас есть шанс сделать нашу команду настоящей династией. Я благодарен судьбе за то, что у меня есть шанс стать частью этого.

Успех нашей команды складывается из множества составляющих. Быть даже небольшой частью — это уже огромная честь.

Я думаю, что в будущем нас ждет еще больше успехов. То ядро, которое сложилось за последние 3−4 года, уже многого достигло. И я не вижу причин, почему мы не можем продолжать в том же духе. Мы все настроены одинаково — делать все, что нужно для победы, и побеждать.

Я очень счастлив здесь. Когда я приехал во Флориду, моя жизнь полностью изменилась. Мне нравится играть и жить здесь. Это ситуация мечты. Поэтому я не мог упустить шанс остаться еще на 8 лет", — сказал Беннетт.

«Флорида» и Беннетт продлили контракт на 8 лет, кэпхит — 8 млн долларов. В первые 5 сезонов будет полный запрет на обмен.