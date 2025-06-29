Беннетт о «Флориде»: «Есть шанс стать настоящей династией. Наше ядро уже многого достигло. Не вижу причин, почему мы не можем продолжать в том же духе»

Я думаю, что в будущем нас ждет еще больше успехов. То ядро, которое сложилось за последние 3−4 года, уже многого достигло. И я не вижу причин, почему мы не можем продолжать в том же духе. Мы все настроены одинаково — делать все, что нужно для победы, и побеждать.