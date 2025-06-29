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Кожевников о Могильном в Зале славы: «Лучше поздно, чем никогда. Почему пресса не раскручивает наши залы? Они могли бы вести свою политику — принять Кросби с паузой в 20 лет»

— Что для себя отметили на прошедшей неделе?

— Через прессу уже поздравил своего доброго товарища Александра Могильного с избранием в Зал хоккейной славы. Как говорится, лучше поздно, через двадцать лет, чем никогда.

Но меня в этой истории удивила даже не филигранная по своей абсурдности 20-летняя пауза.

— А что, Александр Викторович?

— Почему мы вспоминаем наших великих хоккеистов только тогда, когда их выбирают в североамериканские залы? Почему для нас это такой большой показатель, что вся пресса тут же начинает писать о герое? Почему она не раскручивает наши залы славы?

Которые в свою очередь могли бы тоже вести свою политику — и, например, принять Сидни Кросби тоже через 20 лет после того, как он повесит коньки на гвоздь?

Я уже не раз говорил о том, что у нашего интернета второсортный, провинциальный менталитет. О том же Могильном он напишет только при двух поводах — когда его отметят в Торонто или когда он расскажет, как в советские времена кто-то где-то нарушал режим.

Поэтому в данной ситуации наши журналисты обязаны понять Могильного. Он не дал по поводу своего избрания ни одного полноценного интервью. Просто потому, что понимал, на что его будут раскручивать — и не захотел играть по этим нелепым правилам, — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Отметим, что в России существует Зал славы отечественного хоккея. В него включаются только представители СССР и России.