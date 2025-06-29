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Жаровский о драфте НХЛ: «Очень рад, что меня выбрал “Монреаль”, команда с большим прошлым. Мы поборемся за Кубок Стэнли. Давления нет, люди там любят хоккей»

Форвард «Салавата Юлаева» был выбран «Канадиенс» под общим 34-м номером на драфте НХЛ-2025.

— Какой вопрос на преддрафтовых интервью был самым запоминающимся?

— Таких вопросов не было. Все были вполне адекватные.

— Рад, что тебя выбрала команда, которая в ближайшем будущем может претендовать на Кубок Стэнли?

— Очень рад, что меня выбрал «Монреаль». Команда с большим прошлым. Мы поборемся за Кубок.

— Монреаль хоккейный город, где многие отмечают серьезное давление на игроков. Нет ли какого-то страха?

— Давления нет. Люди там любят хоккей. Одно удовольствие играть в такой команде, — сказал Жаровский.