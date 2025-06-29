Лемтюгов о 1-м раунде драфта НХЛ без защитников и форвардов из России: «Ключевую роль сыграло отсутствие международной практики. Игроков нельзя сравнить»

Другое драфт, тут надо сравнивать игроков, а их сравнить нельзя, нельзя воочию увидеть Шефера и Короткого. Поэтому американцам, наверное, проще потом подписать российских хоккеистов, чем брать сейчас, чтобы он занимал место", — сказал бывший игрок клубов КХЛ.