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Айзерман о Гибсоне в «Детройте»: «Перестройка в “Анахайме” повлияла на его игру. Рассчитываем, что он сделает нашу команду лучше»

«Ред Уингс» выменяли 31-летнего вратаря у «Анахайма».

Источник: Спортс"

"Мы с Пэтом Вербиком обсуждали обмен в прошлом сезоне — перед дедлайном. У Джона были травмы, и момент был не самым удачным. В преддверии драфта мы вернулись к обсуждениям и смогли заключить сделку.

Джон на протяжении всей своей карьеры был хорошим основным вратарем. Перестройка в «Анахайме», вероятно, повлияла на его игру.

Сейчас их команда прибавляет, и у них есть хороший молодой вратарь Лукаш Достал. Джон хочет играть больше, и мы рассчитываем на то, что он сделает нашу команду лучше«, — сказал генеральнй менеджер “Детройта”.