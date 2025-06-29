Айзерман о Гибсоне в «Детройте»: «Перестройка в “Анахайме” повлияла на его игру. Рассчитываем, что он сделает нашу команду лучше»

"Мы с Пэтом Вербиком обсуждали обмен в прошлом сезоне — перед дедлайном. У Джона были травмы, и момент был не самым удачным. В преддверии драфта мы вернулись к обсуждениям и смогли заключить сделку.
Джон на протяжении всей своей карьеры был хорошим основным вратарем. Перестройка в «Анахайме», вероятно, повлияла на его игру.
Сейчас их команда прибавляет, и у них есть хороший молодой вратарь Лукаш Достал. Джон хочет играть больше, и мы рассчитываем на то, что он сделает нашу команду лучше«, — сказал генеральнй менеджер “Детройта”.