Александр Кожевников: «Мы уделяем мало внимания рекордам Шипачева. На Матче звезд КХЛ и НХЛ нужно собрать сборные Шипачева и Овечкина. Так и покажем уважение рекордам КХЛ»

— Весь сезон говорил о том, что мы уделяем незаслуженно мало внимания рекордам Вадима Шипачева. На фоне во многом похожей гонки Александра Овечкина за рекордом Гретцки достижения Шипачева просто пропали. Пока за Овечкиным по всем городам и весям следовал Гретцки, за Шипачевым летала лишь скромная памятная дощечка. Большая ошибка Лиги!