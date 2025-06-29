Вячеслав Фетисов: «Овечкину надо замахнуться на второй Кубок Стэнли в следующем сезоне. Это будет очередное величие»

— Главный рекорд побит, теперь надо замахнуться на то, чтобы в следующем сезоне взять второй Кубок Стэнли, это будет очередное величие. После этого можно сразу и уйти — красиво, с почестями и гордо поднятой головой. Самое главное, чтобы партнеры поддержали и здоровье не подводило.