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Генменеджер «Миннесоты»: «Я говорил с Капризовым и его агентом несколько раз. Они знают, что мы пытаемся сделать, у нас одна цель — победить. Иногда это просто не происходит за один день

Действующее соглашение 28-летнего форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года. С 1 июля 2025-го он получит право продлить контракт с «Уайлд».

Генменеджер Билл Герин также поделился мыслями о возможных изменениях в составе клуба. По данным PuckPedia, на данный момент у команды 17,7 млн долларов под потолком на сезон-2025/26.

— Я говорил с ним [Капризовым] несколько раз. Я разговаривал с его агентом несколько раз. Они знают план. Они знают, что мы пытаемся сделать, и у нас одна цель — победить. Иногда это просто не происходит за один день.

Самое главное, что мы снова сможем участвовать в игре. Каждый год вы видите, например, историю с Рантаненом. За пару лет до этого была история с (Мэттью) Ткачаком. Большие игроки меняют клубы, а у нас не было возможности участвовать в подобных вещах. Но если они появятся [на рынке] сейчас, мы сможем.

— Возможно ли продлить контракт с Капризовым 1 июля?

— Посмотрим. Я не могу ответить. Послушайте, я бы хотел, чтобы все было решено 1 июля. Я не думаю, что это произойдет, но кто знает?

Мы говорили с агентом Кирилла — не только о Кирилле, но и о других вещах. У нас открытый диалог, и я бы сказал, что все хорошо, — сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.