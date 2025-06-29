Генменеджер «Миннесоты»: «Я говорил с Капризовым и его агентом несколько раз. Они знают, что мы пытаемся сделать, у нас одна цель — победить. Иногда это просто не происходит за один день

Самое главное, что мы снова сможем участвовать в игре. Каждый год вы видите, например, историю с Рантаненом. За пару лет до этого была история с (Мэттью) Ткачаком. Большие игроки меняют клубы, а у нас не было возможности участвовать в подобных вещах. Но если они появятся [на рынке] сейчас, мы сможем.