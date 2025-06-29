Фетисов об Исинбаевой: «Она бросила Россию, которая дала ей возможность стать олимпийской чемпионкой. Теперь пусть расплачивается. Общество к легендам просто так плохо не относится»

У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию — страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой. Никто ее никуда не выгонял — она сама приняла решение. Теперь пусть расплачивается", — заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.