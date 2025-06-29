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Фетисов об Исинбаевой: «Она бросила Россию, которая дала ей возможность стать олимпийской чемпионкой. Теперь пусть расплачивается. Общество к легендам просто так плохо не относится»

Ранее стало известно, что двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом заблокировали банковские счета в России из-за неуплаты налогов на сумму 818 тысяч рублей.

"Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние. У нас есть люди, которым действительно нужна помощь.

Общество к легендам просто так плохо не относится. Она сама себя так повела, не то сделала.

У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию — страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой. Никто ее никуда не выгонял — она сама приняла решение. Теперь пусть расплачивается", — заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга в 818 тысяч рублей перед ФНС (РБК).