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Владимир Плющев: «Из драфта Андреянова не надо делать что-то выдающееся. У нас столько школ, клубов, а драфтуется один игрок, еще и 20-м. И мы взахлеб радуемся»

18-летний голкипер системы ЦСКА стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ-2025. «Коламбус» взял его в первом раунде под 20-м общим номером.

Источник: Спортс"

"Наверное, самая большая ошибка прессы, что она из дежурного мероприятия делает сенсацию. Да, у нас сейчас пошла хорошая плеяда вратарей. Но это не системная работа, а скорее индивидуальная.

Из драфта Андреянова не надо делать что-то выдающееся. 20-й номер — это хорошо на безрыбье. Главное, чтобы Петр это все правильно воспринял.

Но у нас столько спортивных школ, столько фарм-клубов, столько клубов КХЛ, и у нас один игрок драфтуется, так еще и 20-м номером. И мы взахлеб радуемся. Если бы он был первым, тогда можно было бы поздравить сильнее", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.