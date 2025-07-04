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Тэйвс о подготовке к возвращению в НХЛ: «Я доволен тем, чего достиг. За последние 5−6 месяцев все пошло в правильном направлении»

Нападающий возвращается в хоккей после двух пропущенных сезонов. Форвард не играет с сезона-2022/23. Он является уроженцем Виннипега.

Источник: Спортс"

Тэйвс, который готовится к возвращению в НХЛ, высказался о своем прогрессе.

"За последние пять или шесть месяцев все действительно пошло в [правильном] направлении, с тех пор как я начал кататься в феврале и марте.

Это были моменты, когда я думал: «Ладно, у меня все еще есть мои руки. Руки по-прежнему на месте, ноги наверстают упущенное». С тех пор все постепенно становилось лучше. Я действительно доволен тем, чего достиг", — сказал Тэйвс.

37-летний игрок отметил, что воодушевлен возможностью надеть свитер «Джетс».

«В течение карьеры бывают такие моменты, когда некоторые вещи, я не хочу сказать, что ты пресыщаешься, но ты привыкаешь к этому и как бы успокаиваешься. Это один из моментов, который как бы возвращает меня к тому новому чувству, как будто тебя снова драфтуют, ты молодой парень», — сказал Джонатан Тэйвс.