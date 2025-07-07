Романов о 1-м номере драфта НХЛ Шефере: «Поможет “Айлендерс” выиграть Кубок Стэнли, надеюсь. Сначала нужно проявить себя, просто так ничего не дается»

"Пока не познакомились — у него сейчас много дел, все-таки большое событие в жизни. Но я видел хайлайты — очень талантливый парень. Здорово, что к нам присоединился первый номер драфта.
Надеюсь, он поможет нам выиграть Кубок Стэнли. Хотя, конечно, сначала ему нужно будет себя проявить — здесь ничего не дается просто так«, — сказал защитник “Айлендерс” Александр Романов.
1-й номер драфта НХЛ Шефер, выбранный «Айлендерс»: «Много слышал о противостоянии клуба с “Рейнджерс”. С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче».