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«Флорида» может обменять Родригеса, чтобы уложиться в потолок зарплат. Клуб превышает лимит на 2,95 млн долларов (Эллиотт Фридман)

По сведениям PuckPedia, на данный момент «Пантерс» превышают лимит примерно на 2,95 миллиона долларов.

Источник: Спортс"

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, один из способов освободить место — обмен Эвана Родригеса, чей контракт с кэпхитом 3 миллиона долларов рассчитан еще на два года.

«Ходит много разговоров о том, что Родригеса точно обменяют. Но мне сказали — не стоит ничего заранее предполагать. Сначала “Флориде” нужно разобраться с планом по операции или восстановлению Мэттью Ткачака.

Как мне сказали, «игроки все равно получают травмы», а Родригес — очень уважаемый и популярный в команде хоккеист. Я вполне могу представить, что «Пантерс» решат подождать", — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Ткачак о здоровье: «Требуется ли операция летом — не знаю. Нужно пройти обследования, на это уйдет несколько недель».