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Ковальчук о Шабанове в «Айлендерс»: «Он думает, что там получит больше игрового времени. Все может поменяться через 10 игр, нужно быть готовым физически и ментально»

24-летний форвард, ранее выступавший за «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ, подписал контракт с «Айлендерс».

Источник: Спортс"

"Видно, что он выбрал команду, где, как он считает, получит больше игрового времени, возможно, даже на большинстве. И на старте карьеры это действительно важно.

Но роли в команде меняются очень быстро. То, что тебе говорят до тренировочного лагеря, может не совпасть с тем, что будет уже через десять игр. Поэтому нужно быть готовым — и физически, и ментально.

Не знаю, насколько хорош у него английский. Это может быть сложностью. Хорошо, что в «Айлендерс» есть другие россияне — кто-то сможет помочь. Но в конечном итоге, ты должен быть готов ко всему", — сказал бывший нападающий клубов НХЛ Илья Ковальчук.