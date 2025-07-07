«Баффало» обратился в арбитраж по поводу контракта Байрэма, «Юта» — Макбэйна. Игрокам нельзя будет сделать оффер-шит

У 25-летнего Макбэйна завершился срок действия контракта с кэпхитом 1,59 млн долларов. В минувшем сезоне он провел 82 матча за клуб из Солт-Лейк-Сити в регулярке и набрал 27 (13+14) очков при полезности «+8», 78 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:34.